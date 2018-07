ASO accepteert deelname Froome aan Tour

Froome: Het waren negen emotionele maanden

12:09 Chris Froome is 'dankbaar en opgelucht' dat de internationale wielrenunie UCI hem heeft vrijgesproken in de salbutamol-affaire. De 33-jarige wielrenner moest zich de voorbije maanden verantwoorden voor de hoge dosis van het anti-astmamiddel dat vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje bij hem was aangetroffen.