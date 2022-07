Annemiek van Vleuten wint op grootse wijze koninginnenrit en heeft Tour-eindzege voor het grijpen

Ze was ziek. Niks kon ze binnenkrijgen, en als ze het al binnen kon krijgen, dan had ze de grootste moeite van de wereld om het ook binnen te houden. Van Vleuten speelde een spelletje blufpoker van het hoogste niveau en liet in de begindagen van de Tour de France Femmes niet in haar kaarten kijken. Ja, ze voelde zich beroerd, maar niemand die het doorhad.



Ze overleefde alle vlakke etappes, met maar één doel: in een goede uitgangspositie aan het loodzware slotweekend beginnen. Dat lukte: met maar iets meer dan een minuut achterstand op klassementsleider Marianne Vos begon ze aan de koninginnenrit van Sélestat naar Le Markstein met drie flinke beklimmingen. Wachten op de Grand Ballon, de derde beklimming van het trio bergen, deed ze niet. Van Vleuten zette al op de eerste de beste klim haar ploeggenoten op kop en versnelde. Alleen Vollering, die in Zwitserland woont en het gebied op haar duimpje kent, kon op Petit Ballon volgen.

Samen reden ze weg van de rest. Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma en Cecilie Ludwig? Ze stonden erbij en keken ernaar. Binnen een mum van tijd was de voorsprong opgelopen tot minuten, heel veel minuten. Op de Col du Platzerwasel, de tweede klim van de dag, liet Van Vleuten ook Vollering achter. Linksboven in het beeld stond het echt: nog 62 kilometer te gaan. Terwijl het tellertje met de nog af te leggen kilometers afliep, liep de achterstand van Vollering juist op. Ook de achtervolgende groep met Niewiadoma, Juliette Labous, Silvia Persico, Ludwig en Urska Zigart (de vriendin van Tadej Pogacar) zag de achterstand alsmaar oplopen. De Tour werd door de 39-jarige Van Vleuten volledig naar haar hand gezet, precies zoals ze had gepland.

Met een voorsprong van twee minuten begon ze aan de dertien kilometer lange slotklim, maar binnen een mum van tijd had ze op de eerste klimkilometers al een minuut gepakt op de kapotgereden Vollering. Op de top had ze bijna vier minuten voorsprong op de kopvrouw van SD Worx, die er uiteindelijk nog iets van afschraapte en op gepaste afstand als tweede eindigde. Het weerhield Van Vleuten er niet van om al vroegtijdig haar eerste etappezege in de Tour te vieren. Ze wist ook: niet alleen de dagwinst is voor haar, ook de eindzege is nagenoeg binnen.



Zondag wacht op La Planche des Belles Filles de ultieme ontknoping. Van Vleuten begint dan met een voorsprong van 3.14 minuten op Vollering aan de lastige slotrit. Voor Vollering is er echter een schrale troost: ze is wel de nieuwe draagster van de bolletjestrui, al had ze de bollen graag ingeruild voor een andere kleur.

