Annemiek van Vleuten met dagsucces in gele trui naar eindzege Tour de France Femmes

Met video Zieke Annemiek van Vleuten moest paar keer stoppen: ‘Heb een Tom Dumoulinne­tje gedaan’

Als het berg- of heuvelop gaat is er bijna niemand beter dan Annemiek van Vleuten, maar vandaag maakte ze geen allerbeste indruk. De topfavoriet voor eindwinst in de Tour de France Femmes moest er een paar keer af en verloor uiteindelijk twintig seconden op haar concurrenten. Na afloop vertelde ze dat ze ziek was.

26 juli