Amper een rustig moment in de Tour: 'Op eerste klim word ik al kansloos gelost’

Door Daniël Dwarswaard



Weer komen de renners zeiknat over de streep. Dit keer bovenop een heuveltje in Saint-Gaudens. Mike Teunissen, net binnen in de door de Oostenrijker Patrick Konrad gewonnen etappe, is zoals wel vaker ad rem. ,,Het valt me nog mee. We hebben maar de halve dag regen gehad’’, zegt de Jumbo-Visma renner die in de Tour van 2019 de gele trui pakte.