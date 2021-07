Alpecin-Fenix door Van der Poel grootverdiener in Tour

Niet een WorldTour-ploeg als Jumbo-Visma of INEOS Grenadiers, maar het continentale Alpecin-Fenix heeft in de eerste week het meeste prijzengeld opgestreken. Mathieu van der Poel en co. zorgden al voor 51.660 euro.

Zes dagen geel en twee ritoverwinningen. Mathieu van der Poel en Tim Merlier - inmiddels beiden uit de Tour - zorgden voor een knalweek van Alpecin-Fenix. Dat is bijzonder, want de Belgische formatie van de gebroeders Roodhooft is niet eens een WorldTour-ploeg.

De uitstekende prestaties vertalen zich logischerwijze ook in het voorlopig uitgedeelde prijzengeld. Alpecin-Fenix haalde al 51.660 euro binnen. Deceuninck-Quick.Step, drie ritzeges via Julian Alaphilippe en de twee van Mark Cavendish, die ook nog eens de groene trui draagt, moet het doen met 80 euro minder. Bahrain Victorious is derde. Onderaan staat Team Qhubeka met slechts 1.840 euro.

Wie een rit wint krijgt 11.000 euro. Ook ereplaatsen leveren uiteraard een cent op. Een dag in het geel zorgt voor 500 euro per dag. De ploeg die de eindwinnaar in Parijs aflevert gaat naar huis met liefst 500.000 euro.

