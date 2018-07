Alle rituitslagen op rij

Knaven hard over kleinere ploe­gen-re­gel: Ik zie niets van meer veiligheid in koers

8 juli Zelfs een half jaar na de invoering van de nieuwe regel om de wielerploegen met een man minder te laten rijden in de grote ronden kan Servais Knaven zich er nog over opwinden. ,,De UCI wilde dit omdat het de veiligheid in de koers ten goede zou komen. Nou, ik zie er niets van’’, reageerde de Nederlandse ploegleider van Team Sky zondag na afloop van de tweede etappe in de Tour de France.