Alaphilippe maakt grote indruk ‘Hij rijdt als een malle’

De Franse president Emmanuel Macron had geen betere dag kunnen uitzoeken om de Tour de France te bezoeken. Vanuit de auto van koersdirecteur Christian Prudhomme zag hij landgenoot Thibaut Pinot winnen op de mythische Tourmalet. Alaphilippe kwam kort daarna als tweede over de finish en verstevigde zo zijn leidende positie in het klassement. ,,We zijn enorm trots, ze hebben ons een prachtige etappe voorgeschoteld”, zei Macron aan de finish, met zijn handen om de schouders van Pinot en Alaphilippe. ,,Hopelijk kunnen we eindelijk afrekenen met de vloek en rijdt er over een week een Fransman in het geel over de Champs-Élysées.‘’ Maar daar wil de geletruidrager zelf dus nog niets van weten. Alaphilippe: ,,Ik probeerde zo lang mogelijk mee te gaan met de beste renners. Op het einde kon ik zelfs nog meedoen voor de ritzege. Het is heel mooi om nog een dag in het geel te rijden, en het is een eer om deze trui te dragen. Maar aan de eindzege wil ik nog niet denken.”

De 27-jarige Fransman heeft in het algemeen klassement nu iets meer dan 2 minuten voorsprong op Geraint Thomas, die moest lossen in de slotkilometers en een halve minuut verloor op onder anderen Steven Kruijswijk. De Brabander finishte als derde op de Tourmalet, en staat in het klassement op 2.14 van Alaphilippe en op slechts 12 seconden van Thomas.



,,Zo’n rit als vandaag zou je denken dat Alaphilippe in de problemen komt en Thomas juist boven komt drijven‘’, zegt Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann. ,,Maar dat was niet zo. Voorlopig is Alaphilippe de absolute topfavoriet. Ik heb hem nog geen krimp zien geven.”



Ook op Ineos-knecht Wout Poels maakt Alaphilippe een meer dan overtuigende indruk. ,,Hoe hij gisteren in de tijdrit reed... Dan is iedereen wel op zijn hoede‘’, zegt Poels. ,,Alaphilippe is in de vorm van zijn leven. We weten allemaal dat hij kan klimmen, maar nu is de vraag hoe lang hij het vol gaat houden. Ik hoop niet tot Parijs. Maar je weet het niet. Hij rijdt als een malle.”