Afgestapte Tourwinnaars zijn laatste 50 jaar op vingers van één hand te tellen

In 2014 maakte drie valpartijen in twee dagen een einde aan de Tour-ambities van Chris Froome. Al in de vijfde etappe moest de renner het bijltje erbij neergooien. Froome strompelde in gescheurd Sky- tenue de ploegwagen in, zeventig kilometer voor de finish in het Belgische Ieper. De gele trui was dat jaar voor de Italiaan Vincenzo Nibali. Froome slaagde er wel in op meerdere Tour-zeges op rij te behalen. Van 2015 tot 2018 was er niemand sneller dan Froome.