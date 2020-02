Zwembad De Spetter wéér onderwerp van gesprek in extra, besloten raadsvergadering

Ook Zorah sneuvelt in The Voice

31 januari VLISSINGEN - Nadat vorige week Chendo Smit uit Middelburg het veld al moest ruimen bij The Voice of Holland, viel vanavond ook voor 18-jarige Zorah Lagerwerf uit Oud-Vossemeer het doek in de zangwedstrijd. The knock-outs, het voorportaal van de live-shows, bleken het eindstation.