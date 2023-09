Poes in dichtgeta­pe­te mand in brandende zon achtergela­ten in Rilland. ‘Triest’

Vrijwilligers van Dierenambulance Zeeland zijn woensdag geconfronteerd met een hartverscheurende melding. Op een carpoolplaats in Rilland bleek een poes in een dicht getapet plastic kattenmandje te zijn achtergelaten in de brandende zon.