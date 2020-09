Zuiltjes op de Thoolse dijken herinneren voortaan aan de Ramp

video Scepsis over ‘omgekeerde flitspaal’ in Tholen: ‘Als ze er voorbij zijn, geven ze meteen weer gas’

16 september THOLEN - Het idee is leuk, maar of het ook werkt? Bewoners van de Julianastraat in Tholen hebben hun twijfels over de effectiviteit van de Safety Safe die de komende maand in hun straat staat. ,,Ik ben heel benieuwd of na die vier weken niet weer gewoon doorgassen”, zegt Eline de Graaf.