Zendingsgeld gestolen bij inbraak in Thoolse Eben Haëzerschool

Ratjetoe aan evenemen­ten Bergen op Zoom in banen leiden

18 december BERGEN OP ZOOM - Een loket voor het aanvragen van toestemming voor evenementen. Met een coördinator. Die ja of nee kan zeggen. Met een eigen team mensen. Dat is de eerste stap die wethouder Annette Stinenbosch zet om de vloed aan evenementen in Bergen op Zoom in banen te leiden.