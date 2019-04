Zeilbootje slaat om in Schelde-Rijnkanaal

Jongen (16) in Tholen bedreigd met mes en van telefoon en geld beroofd

18 april THOLEN - Een 16–jarige jongen uit Oud-Vossemeer is gistermiddag onder de Tholensebrug over de Schelde-Rijnweg in Tholen door drie jongens van zijn geld beroofd. Daarbij werd hij met een mes bedreigd. De daders zijn gevlucht.