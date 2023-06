Zeeuwse groenteboer stopt met weekmarkten: ‘Er is geen personeel meer dat zulke lange dagen wil maken’

Vroeg uit bed, werken in de kou (al valt dat in hun groentewagen nog wel mee) en lange dagen maken. ,,Onderschat het niet, werken op de markt is flink aanpoten’’, zegt Gert den Haan. Het is dan ook niet gek dat hij en zijn broer Theo, de eigenaren van Groentebroer, geen mensen meer kunnen vinden die dat werk willen doen. ,,Een van onze medewerkers stopt er nu mee’’, vertelt Gert. ,,Ze vindt het té pittig.’’ Vervanging is volgens de ondernemer simpelweg niet meer te vinden. Mede om die reden staat de wagen van Groentebroer volgende week voor het laatst op de weekmarkten in onder meer Bruinisse, Stavenisse en Steenbergen. Een besluit dat de broers uit Sint Philipsland naar eigen zeggen niet met plezier hebben genomen.