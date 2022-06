Zeeuwse bruggen kraken onder toegenomen verkeersintensiteit: ‘Kans op storingen groeit’

Op de Vossemeersebrug weert Rijkswaterstaat binnenkort verkeer dat zwaarder is dan 35 ton. Over de brug tussen Oud-Vossemeer en Nieuw-Vossemeer gaat acht keer meer en veel zwaarder verkeer dan bij de opening in 1974 de bedoeling was. ,,En die toegenomen verkeersintensiteit vergt groot onderhoud", zegt communicatieadviseur Martijn Kapel van Rijkswaterstaat.