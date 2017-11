Zeer grote brand in bedrijf Sint Maartensdijk

Lion Foods - voorheen: Denja - is een producent van krokant gebakken uitjes. De Veiligheidsregio meldde de brand rond 02.50 uur. Al snel werd duidelijk dat het vuur was begonnen in het magazijn, maar zich had uitgebreid naar het kantoor van het bedrijf. Extra brandweereenheden uit Bergen op Zoom en Goes werden opgeroepen. Doordat de brand zich snel uitbreidde stond het bedrijfspand grotendeels in lichterlaaie; de brandweer zette in op het voorkomen van uitbreiding naar omliggende bedrijven.