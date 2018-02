Xiem (10) liet haren 30 centimeter groeien om ‘verdrietige kinderen te helpen’

Volledig scherm Xiem van Andel (10) met het afgeknipte haar. © Marjo Peppelaar

Hij liet zijn lange haar in een keer afknippen, om het te doneren aan Stichting Haarwensen. Die maakt van het gedoneerde haar pruiken voor kinderen die bijvoorbeeld als gevolg van een chemokuur hun haar zijn kwijtgeraakt.

Spreekbeurt

,,Ik help graag kinderen die verdrietig zijn'', verklaart Xiem zijn bijzondere keuze. Een stoere jongen, die op de scouting en op waterpolo zit. Maar wél een stoere jongen met lang haar, want dat vindt hij gewoon mooi. Toen een meisje op school een spreekbeurt hield over Stichting Haarwensen, nam hij zijn besluit. Hij ging het nóg langer laten groeien om alles te doneren. ,,Fijn als ik iemand anders blij kan maken'', vindt Xiem.

Rastavlechten

Het afgelopen jaar droeg Xiem zijn haar in rastavlechtjes. ,,Die moest ik steeds opnieuw invlechten, want dat groeit uit'', vertelt zijn moeder Suzanne. Maar na de zomervakantie was Xiem de vlechtjes beu en toen bleek zijn haar toch al wel heel lang. Suzanne en Xiem laten de foto's zien, van Xiem met zijn prachtige lange, blonde lokken. Maar zelfs toen hadden die nog niet de 30 centimeter lengte die de Stichting Haarwensen vraagt.

Afgelopen zaterdag was het zover. Spannend, want Xiem was best gesteld op zijn lange manen. ,,Ik vind het mooi en lekker warm. Ik moet er nu best aan wennen. 'Vandaag is het de tweede keer dat ik met kort haar naar school ga. Maar ik laat het gewoon weer groeien en dat blijf ik misschien mijn hele leven wel doen. Dan kan ik misschien wel tien of twintig kinderen blij maken.''

Aangezien voor meisje

De reacties waren niet altijd leuk, vertelt Suzanne. Dat Xiem vaak voor een meisje werd aangezien vonden ze nog niet eens zo erg. Dat hij soms werd gepest of uitgemaakt voor homo of transseksueel was wel naar. Maar Xiem liet zich nooit van de wijs brengen, zegt ze trots. ,,Toen ze iets over mijn vlechtjes zeiden, zei ik: 'ik ben nog steeds Xiem en ik ben nog steeds een jongen'''. Want Xiem is niet makkelijk van zijn standpunt af te brengen. ,,Hij is overtuigd vegetariër en hij vindt ook dat wij een elektrische auto moeten kopen'', lacht Suzanne.

Een wereldverbeteraar in de dop, kortom. Wat wil hij later worden? ,,Ik twijfel nog: kunstenaar, YouTuber of reiziger. Ik wil wel weer op reis naar Portugal, daar hebben we vorig jaar heel mooi bergkristal gevonden.''