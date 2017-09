Winnaar van de Kidsrun in Tholen is eigenlijk een voetballer

Digipunt en zorgloket in dorpshuis Oud-Vossemeer zijn geopend

19 september OUD-VOSSEMEER - Een formulier downloaden, het aanvragen van een DigiD-code of het sturen van een mailtje. Voor veel mensen is het een eitje, maar met name voor ouderen kan het nog knap lastig zijn. Zij kunnen nu elke dinsdag terecht bij het Digipunt in de Bieb in de buurt in Oud-Vossemeer.