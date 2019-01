Winkels voor toeristen op Tholen mogen op zondag open

Strijd om nieuwe locatie Bravis ziekenhuis barst los: Bergen op Zoom biedt drie plekken aan, Roosendaal één

22 januari BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De strijd tussen Roosendaal en Bergen op Zoom om de nieuwe vestigingsplek van Bravis ziekenhuis is losgebarsten. Officieel werken de twee gemeenten en Bravis ziekenhuis toe naar een gezamenlijk standpunt over de locatiekeuze. Maar achter de schermen is de lobby voor de ‘eigen locatie‘ volop gaande.