Wethouder Tholen door het stof na vertrouwensbreuk met ondernemers

Een kleine twintig ondernemers woonde die commissievergadering bij. Atres zei overvallen te zijn door de plannen van de gemeente, en vernam die uit de krant. ,,Als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb altijd goed kunnen spreken met de gemeente. Nog steeds. Maar als ondernemer moet je kunnen vertrouwen op gemeente die ons ondersteunt. Vanavond streven we naar het volgende: het vertrouwen herstellen als betrouwbare gesprekspartner." Wethouder Frank Hommel ging daarop door het stof, en erkende dat de ondernemersvereniging eerder geïnformeerd had moeten worden.

Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het plan groen licht te gaan geven. Coalitiepartijen SGP, ChristenUnie en VVD waren voor. Ook PVV en ABT sloten zich daarbij aan. Daarmee is de weg vrij voor Kruidvat om te verhuizen naar Vestetuin. De drogist uit de Kerkstraat zit al jaren in zijn maag met het te kleine pand daar en zou best willen verhuizen naar een grotere ruimte.

CDA en SP toonden zich kritisch tegen dat vooruitzicht. ,,Verplaatsing Kruidvat is de doodsteek voor het centrum van het oude stadje'', zei Joost Wijnekus namens CDA. Kees Slager (SP) sloot zich daarbij aan. ,,Het college is al jaren bezig om de bedrijvigheid uit de binnenstad weg te halen. Winst in Vestetuin is belangrijker dan de leefbaarheid in de binnenstad. Hier is alleen de eigenaar van Kruidvat, een grote Chinese multinational, mee geholpen."