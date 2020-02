Weervissers steken de handen uit de mouwen voor een nieuw seizoen

Betaald parkeren bij Dalemhof blijft voor gemor zorgen, al is de prijs gedaald: ‘Het is achterlijk’

24 februari THOLEN - Bewoners van Dalemhof in Tholen kunnen vanaf 1 juli alleen nog voor de deur parkeren als ze 255 euro per jaar betalen, trapsgewijs oplopend naar 510 euro in 2025. Bewoner Piet Schot vindt het belachelijk. ,,Er staan hier campers in de gemeente die 250 euro per jaar betalen.”