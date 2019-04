Webshop Alternate verkast hele bedrijf naar Tholen

Nieuwe stichting voor Sinter­klaas­feest Sint-Annaland

11:17 SINT-ANNALAND - Het is nog lang geen 5 december, maar vanuit Tholen is er toch al nieuws over de goedheiligman. Ondernemersvereniging Activa uit Sint-Annaland stopt met de organisatie van alle Sinterklaasactiviteiten in het dorp.