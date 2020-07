We gaan ‘s nachts mee met beveiliger Jurre: hij is sneller dan zijn schaduw

Toch komt het tot een afspraak met de mede-directeur van B&B Beveiliging uit Tholen. Want als er zo vaak gedacht wordt dat beveiligers ’s nachts de ene na de andere crimineel in de kraag vatten, bestaat er nog veel onduidelijkheid over het vak. En dan heb je ook nog de mensen die juist een beetje denigrerend doen. ,,Ik krijg best vaak het idee dat er gedacht wordt: ‘Het is maar een beveiligertje.’ Dat vind ik vervelend. Wij zetten ons juist met heel veel plezier en passie in voor ieders veiligheid.’’