Waterschap verliest juridisch gevecht om zoetwaterheffing

Ouderen in Bergen op Zoom al dagen vast in huis door kapotte lift

9:11 BERGEN OP ZOOM - Hoogbejaarde bewoners van een seniorencomplex aan de Rembrandtstraat in Bergen op Zoom zitten nu al vijf dagen opgesloten in huis. De oorzaak is een kapotte lift. Met als gevolg dat een deel van de bewoners niet meer zelfstandig naar buiten kan. ,,We zitten klem", zegt bewoner Rob de Vries.