Vrouw onwel geworden bij woningbrand in Sint-Maartensdijk

In de file om je boom op te halen: ‘De linde is het populairst, vast omdat-ie zo lekker ruikt’

THOLEN - ,,Nou, die aanhangwagen had ik wel thuis kunnen laten.” Een beetje bedremmeld kijkt de Thoolse naar de vier boompjes in haar handen. Die passen inderdaad wel in de kofferbak.

9 december