Vrijspraak voor veroorzaken dodelijk ongeval Tholen

In de ochtend van 7 september 2018 reed ze met haar auto op de Oud Vossemeersedijk richting Tholen. Vlak voor een flauwe, naar rechts lopende bocht haalde ze een voorganger in en kwam nog voor die bocht weer op haar eigen weghelft. Ze raakte in een slip, verloor de macht over het stuur, reed van het talud op het lager gelegen fietspad en raakte daar een fietsster, het latere slachtoffer. De 55-jarige vrouw uit Tholen overleed ter plekke. De auto eindigde in een greppel.

In haar vonnis stelt de rechtbank dat niet vast is komen te staan dat de vrouw de toegestane maximum snelheid van 80 km/u heeft overschreden. Evenmin is vast te stellen wat de oorzaak van het slippen is geweest. De rechtbank laat de mogelijkheid open dat het vochtige wegdek de boosdoener is geweest. Temeer, daar op vrijwel hetzelfde stuk meerdere ‘onverklaarbare ongevallen’ hebben plaatsgevonden. Tot in oktober 2019 de stroefheid van het wegdek werd aangepast en de bomen zijn gekapt. Daarna stopten de ‘onverklaarbare ongevallen’. De vrouw valt dus volgens de rechtbank niets te verwijten.