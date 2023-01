Vrienden van de overleden Siem Vroegop uit Sint-Annaland halen ruim 30 mille op voor goede doel

Liefst 33.000 euro hebben de vrienden van de overleden Siem Vroegop in 2022 opgehaald voor het goede doel. Het geld is bedoeld voor het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

'De Vrienden van Siem’ zijn de vrienden van Siem Vroegop uit Sint-Annaland, die in 2006 op 27-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Onder de bezielende aanvoering van broer Leo Vroegop zamelen de Vrienden al sinds 2007 geld in voor goede doelen op het gebied van kanker. Dat gebeurt door activiteiten te houden, maar er komen ook donaties binnen.

Elk jaar is er een ander doel. Vaak zijn dat ziekenhuizen, die het geld besteden aan een specifiek project. Zo zal van het geld dat in 2022 is opgehaald voor het ziekenhuis in Dirksland een hoofdhuid-koelapparaat worden aangeschaft, waarmee haaruitval soms kan worden voorkomen bij chemotherapie.

Minder mogelijk

Onlangs werden in het Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom en Roosendaal) een palliatieve zorgkamer en een eet- en drinkruimte in gebruik genomen die zijn ingericht met geld van de Vrienden van Siem. Het Bravis Ziekenhuis was het goede doel in 2020 en 2021. Toen werden eenmalig twee jaren uitgetrokken om geld in te zamelen, omdat er vanwege het coronavirus veel minder mogelijk was. Door de jaren heen hebben de Vrienden van Siem al 329.000 opgehaald voor alle goede doelen.

Op de nieuwjaarsreceptie is het goede doel voor 2023 bekendgemaakt. Dit jaar wordt geld ingezameld voor het ZRTI in Bergen op Zoom en Vlissingen. Daar kunnen mensen met kanker radiotherapie (bestraling) ondergaan. Het is de bedoeling dat van de opbrengst de behandelkamers een mooiere en betere inrichting krijgen.