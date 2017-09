Vrachtwagenchauffeur aangehouden bij ongeluk in Halsteren

Sjaloom wil woonvoorziening aan Havenplein in Sint-Annaland

7 september SINT-ANNALAND - Zorginstelling Sjaloom wil aan het Havenplein in Sint-Annaland een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten bouwen. ,,We denken aan een gebouw met 36 tot 40 appartementen, vergelijkbaar met onze voorziening in Tholen'', zegt bestuursvoorzitter Henk Brinkman.