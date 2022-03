Vrachtwagen rijdt zijn tank kapot bij zorgcentrum in Sint-Maartensdijk

Thools verkie­zings­de­bat in Haestinge

SINT MAARTENSDIJK - Tholenaren die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek kunnen maandag 7 maart omcirkelen in hun agenda. Die avond wordt vanaf 20.00 uur een verkiezingsdebat gehouden in sportcentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk.

22 februari