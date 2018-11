Vrachtwagen rijdt achterop personenauto, bestuurder gewond

Automobi­list gewond bij ongeval Sint-Annaland

7 november SINT-ANNALAND - Een automobilist is vanavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Zoetwaterweg bij Sint-Annaland. De automobilist raakte rond 20.15 uur van de weg en belandde in een sloot. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.