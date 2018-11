Vrachtwagen negeert inrijverbod en ramt hotel in Sint-Maartensdijk

Motoragent achter­volgt piepjonge scooterrij­der (13) door Halsteren, blijkt wapen te hebben

5 november HALSTEREN - De politie heeft maandagmiddag in Halsteren een 13-jarige jongen achtervolgd die op een gestolen scooter rondreed. De tiener bleek in het bezit van een nepvuurwapen. Hij is aangehouden voor verder onderzoek. Zijn vriend die achterop zat zag kans te ontsnappen.