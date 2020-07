Vraagtekens over vergunning kermis in Smerdiek

Zomer 2020 Elma Prins heeft ‘een tuin vol herinnerin­gen’

13:50 Al twintig jaar woont Elma Prins (71) met veel plezier in Tholen. In een huis aan de rand van het park. ‘Een juweeltje’, noemt ze het. Niet in de laatste plaats vanwege de vele herinneringen die ze koestert aan haar fijne tuin.