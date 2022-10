VOStoberfest in feestdorp Oud-Vossemeer: ‘Hossen, handen in de lucht en bierdrinken’

Want dan geht's völlig los met het VOStoberfest in Dorpshuis De Vossenkuil, voor de gelegenheid omgebouwd tot een enorme Bierstube. Voor iedereen die dan nog bier kan zien - of het VOStoberfest heeft overgeslagen, natuurlijk - wordt het Beierse bierfeest een week later nog eens dunnetjes overgedaan in gemeenschapshuis De Wellevaete in Sint-Annaland, georganiseerd door Stichting Vrienden van Siem, dat geld ophaalt voor het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

Altijd een gezellige boel

,,Ik denk dat er zondagochtend in Oud-Vossmeer veel op bed liggen die denken: ‘oei, die laatste had ik misschien niet moeten nemen’”, zegt Hèlen Hendriks van het Sint Nicolaascomité Oud-Vossemeer, dat het VOStoberfest voor het eerst (mede-)organiseert. Met een knipoog: ,,En dat is goed, want dat zou betekenen dat iedereen een gezellige avond heeft gehad en dat er genoeg is gedronken.”

Niet dat ze ook maar een halve seconde bang is dat het niet gezellig wordt, trouwens. Want een leuk feestje, dat kun je wel aan Vosmeerders overlaten, vertelt ze. ,,Lekker wat drinken, dansen en zingen - dat doen we op Oud-Vossemeer hartstikke graag. Ook het carnaval en de kermis zijn groot bij ons.”