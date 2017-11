Vorig jaar vergiftigde zeearend is weer kiplekker en zit bij Krammer-Volkerak

Busvervoer Tholen urenlang gestremd door brand

11:59 SINT MAARTENSDIJK - Het busvervoer op Tholen is maandag ernstig verstoord geraakt doordat sommige bussen van Connexxion niet konden uitrijden. Ze stonden vast in het depot op het bedrijventerrein in Sint-Maartensdijk, dat vanwege een grote brand was afgesloten.