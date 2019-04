Voorwaardelijke celstraf geëist voor hardnekkige stalker

UPDATE 17.20 uur Vernielin­gen zwembad Haestinge in Sint-Maartens­dijk; seizoens­ope­ning onzeker

17:19 SINT-MAARTENSDIJK - Zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk was helemaal klaar voor de seizoensopening van zaterdag, maar of dat doorgaat is erg onzeker. In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken, de boel vernield en apparatuur in het water gegooid.