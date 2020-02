Voor honderden euro’s aan sigaretten buitgemaakt bij supermarkt: ‘Ze sloegen meteen het alarm aan flarden’

SINT PHILIPSLAND - Opnieuw is de Spar supermarkt in Sint Philipsland doelwit van inbraak. Drie mannen forceerden vannacht de schuifdeuren en maakten voor honderden euro’s aan sigaretten buit. ,,Ze sloegen meteen het alarm en het zwaailicht aan flarden”, zegt eigenaar Jaap de Berg.

Het is inmiddels de vijfde of zesde keer dat er bij de supermarkt in de Achterstraat wordt ingebroken. ,,De laatste keer, vier jaar geleden, kwamen ze door het dak”, zegt De Berg. ,,Nu hebben ze de glazen schuifdeuren geforceerd.”

Hooguit drie minuten is het drietal binnen geweest. ,,Dit moet zeer professioneel zijn voorbereid”, zegt De Berg. ,,Waarschijnlijk zijn ze eerder in de winkel geweest om de situatie te bekijken. Ze wisten precies waar het zwaailicht hing. Dat sloegen ze als eerste aan flarden.”

Hoeslaken

De Berg heeft de bewakingsbeelden inmiddels teruggekeken. Daarop is te zien hoe de mannen rond 3.30 uur ‘op het gemakje’ de inbraak voorbereiden. Eenmaal binnen gaan ze direct op hun doel af: de beveiligde sigarettenkast. Die wordt compleet vernield.

,,Met een soort van hoeslaken hebben ze de sigaretten verzameld.” Een signalement van de daders heeft De Berg niet. ,,Het zijn drie jonge mannen met bivakmutsen. Meer valt er niet te zien. Waarschijnlijk hebben ze hun auto een eindje verderop geparkeerd. Want die hebben we niet in beeld.”

Niets opgewassen