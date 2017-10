Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Philipsland

Intratuin Halsteren omgetoverd tot 'Win­te­ref­te­ling'

12 oktober Wie de Intratuin in Halsteren binnenstapt, waant zich in de Efteling in winterstand. Het tuincentrum is grotendeels omgetoverd tot een magische kerstwereld waarin je via toverachtige omgevingen wordt weggevoerd van het alledaagse leven. De grootste Intratuin van Nederland maakt ieder jaar werk van de feestuitstalling, maar lijkt zich dit jaar overtroffen te hebben. Het gekozen thema is ‘Koninklijk’. Wekenlang is er gewerkt aan een grootste kerstshow. Je wordt ontvangen in een ware balzaal en toegesproken door een koninklijk figuur. Een herkenbare uil wijst je naar de kerstshow. Dit jaar hebben ze zes verschillende kerstthema’s uitgewerkt: de traditionele kerst, nieuw dit jaar zijn de bomen vol luxe kerstornamenten, de moderne kerst, love by nature en als laatste loop je een oude kapschuur binnen met een grove brocante stijl. Je kijkt er je ogen uit!