Vlag tegen abortus en euthanasie wappert maandag bij het gemeentehuis van Tholen

De ‘levensvlag’ komt aan de zogeheten vijfde vlaggenmast die aan de voorzijde van het gemeentehuis staat. Die wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan externe organisaties om te vlaggen tijdens speciale dagen of voor specifieke thema’s. Het idee is ontstaan tijdens de discussie over ‘coming out day’. De gemeente wilde zelf de regenboogvlag niet hijsen, maar besloot wel een mast beschikbaar te tellen. Maar dan ook voor iedereen.

De Thoolse werkgroep van de stichting Schreeuw om Leven grijpt de 'week van het leven’ nu aan om een eigen vlag te hijsen. Daarmee wil ze een krachtig signaal afgeven tegen onder meer abortus en euthanasie. ‘Financiële problemen of druk vanuit familie of vrienden zorgen ervoor dat zwangere vrouwen een abortus overwegen’, schrijft de organisatie in een persbericht. ‘Met als resultaat dat meer dan 30.000 ongeboren levens in de moederschoot worden gedood door een abortus.’ En over euthanasie: ‘Eenzaamheid is steeds vaker reden voor mensen om hierover na te denken. Honderden ouderen wensen hun leven te beëindigen omdat de samenleving niet meer naar hen omziet.’