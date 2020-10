Vissers ontdekten dode man bij de Oesterdam. 'Die moet hier gedumpt zijn door criminelen’

Grond Molenvliet­sedijk niet vervuild, zegt gemeente Tholen

17 september THOLEN - De folie die is verwaaid bij het opruimen van een waterbassin aan de Molenvlietsedijk in Tholen wordt opgeruimd. Dat zegt wethouder Peter Hoek van de gemeente Tholen naar aanleiding van vragen van de PvdA/GroenLinksfractie. De grond die is uitgereden over de locatie, is niet vervuild.