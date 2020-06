Vijfentwintig mensen willen burgemeester Van de Velde opvolgen in Tholen

Zodra de camera er hangt is er groen licht voor de rolbrug in Thoolse haven

10 juni THOLEN - Voor de zoveelste keer werd er woensdag flink gesleuteld aan de rolbrug over het keermiddel bij de haven van Tholen. Sinds de aanleg in 2017 wordt de apparatuur geplaagd door storingen. Een camera moet daar verandering in brengen.