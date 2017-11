Vestiging Lion Foods verloren door brand in Sint-Maartensdijk

Dat zei Kamstra maandagochtend, nadat een zeer grote brand urenlang in het pand van Lion Foods aan de Nijverheidsweg had gewoed. De brandweer is maandagochtend nog altijd aan het blussen.

Murre Investments is aandeelhouder van Lion Foods. Het uienverwerkende bedrijf kreeg al twee keer eerder te maken met brand, in 2016 en 2005. In beide gevallen ontstond het vuur toen in een oven, maar kon het redelijk snel worden geblust. Bij de brand van deze maandag is daar echter geen sprake van.