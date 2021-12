Verzwakt ‘links Tholen’ wilde een blok vormen, maar zag poging jammerlijk stranden

Cel en boete geëist voor hulp bij opzetten drugslab in Oud-Vossemeer

MIDDELBURG - Twee jaar en acht maanden cel, plus een boete van 20.000 euro was de straf die woensdag in Middelburg officier van justitie Rob Rammeloo eiste tegen de 57-jarige F. van W. uit Nieuw-Vossemeer. Van W. wordt ervan verdacht dat-ie medeplichtig is aan het opzetten van een cocaïnewasserij. Het drugslab werd begin juni 2019 bij toeval ontdekt in een landbouwschuur aan de Molenweg in Oud-Vossemeer.

24 november