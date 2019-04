Vernielingen zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk; seizoensopening onzeker

video Zeilbootje slaat om in Schel­de-Rijnkanaal

20 april THOLEN - In het Schelde-Rijnkanaal ter hoogte van de haven van Tholen, is zaterdag rond 18.10 uur een open zeilbootje met twee personen omgeslagen. Duikers van de brandweer werden opgeroepen omdat gedacht werd dat nog één persoon te water was. Maar er bleek niemand meer in gevaar te zijn.