Vermiste zwemmer in Oosterschelde bij Scherpenisse gevonden, reanimatie gaande

Politie arresteert man (54) in zaak cocaïnewas­se­rij Oud-Vossemeer

26 juni SINT-PHILIPSLAND - De politie heeft een 54-jarige man uit Sint-Philipsland aangehouden in het onderzoek naar de vondst van een cocaïnewasserij in Oud-Vossemeer, begin deze maand. Ook is zijn huis doorzocht en zijn auto in beslag genomen.