Vandaal vernielt ruiten van huis in Tholen en steekt auto in brand

Akkoord over zoet water op Tholen

8 maart THOLEN - Er is een akkoord bereikt over de zoetwatervoorziening op Tholen en Sint Philipsland. Agrariërs die daar gebruik van maken, gaan een bedrag betalen dat ligt tussen 13,33 en 40 euro per hectare, afhankelijk van de verwachte waterkwaliteit en de ligging van de percelen.