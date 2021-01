Van Zeeuwse schelpen en mossels kun je tegels maken: Elly doet het

Ze is geboren in Tholen. Opa Koos Deurloo-Stoffels had een mosselhandel. Pa Jo werkte ook in het bedrijf. Er komt een mooie foto op tafel: opa naast een vrachtwagen vol mossels, op de hoek van de Markt in Tholen. Deurloo is geboren boven de garage van het bedrijf. Als jong meisje mocht ze soms mee met pa, alle restaurants in België af. ,,Het was één groot avontuur.” We spreken elkaar in een monumentale huurboerderij, op de Brabantse Wal. Sinds een jaar of vijf woont ze er. Deurloo voelt zich er helemaal op haar gemak. ,,Ik heb hier alle ruimte.”