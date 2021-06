Uitslaande brand in landbouwschuur Poortvliet, naastgelegen koeienstal wordt gekoeld

Naast de brandende schuur staat een stal met koeien. Er is overwogen de koeien te evacueren. Maar omdat dat veel stress kan opleveren bij de dieren, blijven de 150 tot 200 kalveren voorlopig toch staan. Dat kan alleen als het binnen niet te warm wordt. Daarom koelt de brandweer de schuur. Een dierenarts is ter plaatse zijn geweest om de dieren te controleren.



De Veiligheidregio liet kort voor 14.00 uur weten dat het sein brand meester gegeven is. De schuur met landbouwvoertuigen is volledig afgebrand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op de schuur lagen zonnepanelen. Het nablussen zal nog geruime tijd in beslag nemen.