Uitslaande brand in landbouwschuur Poortvliet, naastgelegen koeienstal gekoeld om evacuatie te voorkomen

Amsterdam­mers horen cel tegen zich eisen voor diefstal met geweld van pitbull

27 mei MIDDELBURG - De 27-jarige Amsterdammer M. de la C. heeft er drie jaar op moeten wachten, maar donderdag hoorde hij dan eindelijk wat justitie voor hem in petto had. Een gevangenisstraf van acht maanden waarvan drie voorwaardelijk. De La C. werd ervan verdacht op 4 mei 2018 een hondenfokster in Stavenisse gedwongen te hebben een hond af te geven.