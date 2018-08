Uitgebrand visbedrijf uit Essen (België) maakt doorstart vanuit Tholen

Het verse visbedrijf van de familie Schot is al sinds het midden van de jaren '70 van de vorige eeuw gevestigd in het Belgische Essen. Vrijdag 27 juli brandde de onderneming van Rini Schot en zwager Peter de Kok volledig af. De totale schade loopt in de miljoenen. Bij de brand ging onder meer de loods met een aantal marktwagens verloren. Met die wagens bediende het bedrijf de lokale markten.

Lees ook Familiebedrijf Schot's Vishandel likt wonden na verwoestende brand Lees meer

Dankbaar

,,We kregen plots telefoon van een collega uit Tholen", vertellen de zwagers tegen Het Laatste Nieuws. ,,Hij had nog heel wat plaats in zijn bedrijf. We zijn hem enorm dankbaar. We hadden hier in de buurt wel een loods ter beschikking gekregen en we waren de mensen meer dan dankbaar, maar eigenlijk was het niet geschikt voor ons. We werken met voedingsproducten en dan zijn de normen strenger.”

Quote De burgemees­ter van Essen vroeg me ongerust of we nog wel terugkomen naar Essen Rini Schot

Ook voor de verkoop op de lokale markten lijkt een oplossing in zicht. ,,We hebben vijf marktwagens kunnen huren bij collega's. Het is alleszins de bedoeling dat we vanaf 13 augustus weer met die vijf marktwagens de baan op gaan. Want we willen onze klanten zoveel mogelijk blijven bedienen.”