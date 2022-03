Twee gewonden bij ongeluk Sint Maartensdijk

Anderhalf jaar cel geëist tegen man uit Scherpenis­se wegens stalking ex

MIDDELBURG - De officier van justitie in Middelburg was er vrijdag in de richting van de 50 -jarige Raymond V. uit Scherpenisse meer dan duidelijk over: ,,Meneer is vorig jaar door de politierechter veroordeeld voor stalking en heeft er kennelijk niets van geleerd. Of het vonnis aan zijn laars gelapt, want hij mag zich daarvoor nu opnieuw verantwoorden.’’

25 februari